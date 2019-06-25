В Орше задержан криминальный авторитет Андрей Кандыбин больше известный в определенных кругах по кличке Кандыба. Причиной задержания милицией стали подозрения в тяжких преступлениях. По информации ГУБОП, в марте во время выяснения отношений подозреваемый ударил своего оппонента кулаком в лицо. Затем, угрожая убить жителя Орши, Андрей Кандыбин стал размахивать топором и ножом. Месяцем позже, по данным правоохранителей, он же изнасиловал работницу сельхозпредприятия. Личность задержанного уже давно известна оперативникам. По их информации, ранее у криминального авторитета был неформальный статус "смотрящего за Беларусью", он входит в ближайшее окружение известного вора в законе Александра Кушнерова. Известно, что ранее 54-летний Андрей Кандыбин был не единожды судим. Последний раз из мест лишения свободы он освободился в феврале этого года.