Пожар с трагическими последствиями в Ошмянском районе – погиб 56-летний пенсионер. Накануне утром в деревне Слотишки один из местных жителей заметил, как пламя охватило крышу соседского дома, и сообщил спасателям. Внутри строения на кровати бойцы МЧС обнаружили безжизненное тело хозяина жилища. По словам соседей, мужчина жил один, злоупотреблял алкоголем и состоял на учете у врача-нарколога. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество, а также повреждены стены жилища. Основная версия происшествия – неосторожное курение.