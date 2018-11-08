Праздничный выходной обернулся для 3 легальных охотников уголовной статьей. В Осиповичском районе компания мужчин получила путевки на добычу пушного зверя. Они взяли с собой ружья и отправились в лес. Однако вместо зайца под руку добытчиков попала косуля. И нужно сказать, что момент они не упустили. Дичь подстрелили, тушу разделали, а мясо упаковали в рюкзак. Останки животного криминальное трио спрятало в кустах и присыпало листвой. На чистую воду браконьеров вывели инспекторы природоохраны.