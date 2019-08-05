Плохой пример для подражания. Отец семейства в присутствии супруги и двух маленьких детей похитил деньги. Все произошло ночью в поезде "Витебск - Минск". Мужчина вместе с семьей возвращался домой от своей матери. С семейством на соседних плацкартах в столицу ехали две девушки 16 и 17 лет. Молодые особы планировали посетить в Минске аквапарк. Когда попутчицы заснули, мужчина вытащил из их сумки 6000 российских и 140 белорусских рублей. На станции "Молодечно" злоумышленник вместе с семьей сошел с поезда и продолжил свой путь на такси. Пропажу денег девушки заметили уже в Минске и сразу же обратились в милицию. Как выяснилось, о поступке своего супруга жена ничего не знала. Женщина думала, что деньги ему дала мать, у которой они гостили в Витебске.



