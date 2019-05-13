Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в Минском районе. ДТП произошло накануне в агрогородке Ратомка. Грузовой поезд протаранил легковушку, водитель последней скончался на месте происшествия. 31-летний мужчина на "Форд Мондео" выехал на железнодорожный переезд и попал под поезд. По данным ГАИ, шлагбаум был закрыт и работал звуковой сигнал. Сообщается, что в машине шофер ехал один. По предварительной информации, мужчина был не трезв. Также работники дорожной милиции не исключают, что водитель не пристегнулся, учитывая, что его выбросило из авто. Машинист поезда не пострадал.