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В режиме правды | Манипуляции польских верхов | Реальная зарплата поляков | Фейки о жизни в Польше

29.12.2021

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В режиме правды | Манипуляции польских верхов | Реальная зарплата поляков | Фейки о жизни в Польше

Из Польши за последние 30 лет иммигрировали (то есть уехали в поисках лучшей жизни), по разным оценкам, от 2,5 до 4,5 млн человек. Как Варшава восполняет пробелы и зачем штампует сотни фейков, заставляющих отдельные слои населения думать, что в Польше жить куда лучше, чем в Беларуси?

Разберем эту тему сегодня "В режиме правды"

В режиме правды

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