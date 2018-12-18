В результате аварии в Каменецком районе погиб мужчина

На дороге Брест - Высокое столкнулись маршрутка и машины Volkswagen. Водитель последней не учел погодные условия, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси. От полученных травм мужчина скончался на месте. Шофер Mercedes не пострадал. Известно, что в маршрутке находились 17 человек. Есть ли среди них пострадавшие, не сообщается.