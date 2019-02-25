Полсотни квартирных краж, изъятые ценности на тысячи долларов. В Солигорске задержаны так называемые гастролеры - приезжие из России и Украины, которые промышляли в крупных городах на территории Беларуси. Почерк у злоумышленников единый - они отжимали окна и проникали в квартиру, соблюдали и меры конспирации. Для маскировки переодевались.

В милиции заявляют о задержании двух основных фигурантов преступной группы. В настоящий момент правоохранители ищут их подельников. Владимир Королев изучил материалы уголовных дел.

Это кадры задержания основных фигурантов международной преступной группировки. Чтобы выйти на след подозреваемых, правоохранители Гродненской, Брестской и Минской областей кропотливо работали на протяжении нескольких месяцев. Задержание происходило в Солигорске, но в милиции говорят: это и есть костяк банды гастролеров.

По данным МВД, на счету подозреваемых около полусотни краж в крупных городах на территории Беларуси. Забирали самое ценное - деньги и драгоценности. Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, постоянно выезжая из Беларуси, не пользовались мобильными телефонами, переодевались для маскировки.

Пока правоохранители не раскрывают всех секретов оперативной работы, ведь это не все участники банды. Больше всех от этих налетчиков пострадали в Солигорске, Кобрине, Могилеве и Гродно.