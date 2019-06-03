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В Вилейском районе инспекторы природоохраны задержали браконьера с уловом

Он убегал, его догнали. В Вилейском районе инспекторы природоохраны задержали браконьера с уловом. Сетные ловушки он установил на реке Нарочанка. Как только добыча оказалась в руках мужчины, на встречу ему вышли защитники флоры и фауны. Нарушитель пытался сбежать от инспекторов, однако безуспешно. Его уловом стали угорь и линь общим весом 8 килограммов.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное рыболовство. Кто он, браконьер со стажем, расскажет Елизавета Лакотко.

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