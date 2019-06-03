Он убегал, его догнали. В Вилейском районе инспекторы природоохраны задержали браконьера с уловом. Сетные ловушки он установил на реке Нарочанка. Как только добыча оказалась в руках мужчины, на встречу ему вышли защитники флоры и фауны. Нарушитель пытался сбежать от инспекторов, однако безуспешно. Его уловом стали угорь и линь общим весом 8 килограммов.



Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное рыболовство. Кто он, браконьер со стажем, расскажет Елизавета Лакотко.