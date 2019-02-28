Подозреваемый в двойном убийстве в Борисовском районе задержан. Об этом сообщила милиция. В минувшие выходные неизвестный хладнокровно расправился с пожилой парой в деревне Горуни. Все это время оперативники уголовного розыска и следователи выясняли обстоятельства страшной трагедии. Зацепка появилась лишь после того, как удалось узнать о прошлом пенсионеров - конфликте с бывшим односельчанином. Сейчас подозреваемого допрашивают следователи.

Несмотря на то, что обстоятельства убийства не разглашаются, Владимиру Королеву удалось узнать некоторые подробности происшествия.

Жестокое убийство произошло в минувшее воскресенье в небольшой деревушке Горуни Березинского района. О варварской расправе над четой пенсионеров милиции сообщили медики. Бригада скорой помощи приехала по вызову соседей. В частном доме два трупа и повсюду следы крови.

Чтобы понять мотив, следователям и милиционерам пришлось уделить особое внимание кругу общения погибших пенсионеров за последние несколько лет. В ходе отработки большого круга лиц стало известно о конфликте между погибшими и бывшим односельчанином несколько лет назад. На первый взгляд незначительная информация и вывела на подозреваемого - 37-летнего жителя Борисовского района и бывшего односельчанина.

Старая обида стала причиной смерти двух человек. Но что именно не поделили подозреваемый и погибшие пенсионеры - не разглашается. Сейчас мужчину допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».