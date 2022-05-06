История о подростке, защищавшем Родину в рядах Красной армии

Герои ролика - Влада Воронюк (21 год) и ее дедушка Федор Антонович Дризгалович. Будучи несовершеннолетним, чтобы не попасть в руки к фашистам, был вынужден больше недели прятаться в лесу, пока не встретил партизанский отряд, в который после и вступил. Защищал Родину в рядах Красной армии.