Бойцы ГУБОП во время обыска у подозреваемых обнаружили артиллерийские снаряды, минометную мину, гранату, пистолет ТТ, самодельные стволы, винтовку, почти 900 патронов различного калибра и другие боеприпасы. Известно, что оба задержанных сами увлекались оружейным мастерством - производили образцы современного стрелкового оружия, а также занимались реставрацией оружия времен Великой Отечественной войны. Возбуждены уголовные дела. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.