3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
НовостныеТок-шоуРасследованияИнтервьюЭкономическиеИнформационно-аналитическиеХроникально-документальныеПознавательныеСпортивныеРазвлекательныеФильмыКонцертыВажные событияАрхив видеогалереи
Водитель, который сбил женщину на улице Космонавтов в Минске, задержан
16.10.2018
Выпуски
21 видео
Водитель, который сбил женщину на улице Космонавтов в Минске, задержан16.10.2018
Оборона Отечества02.09.2024
Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова. 2 серия13.07.2024
Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова. 1 серия13.07.2024
XI Форум регионов Беларуси и России | Инновационная экономика союзного государства28.06.2024
Беларусь и Россия в одном строю | Кто пытается переписать историю?14.05.2024
Хоккейный клуб "Неман" - 35 лет! | Кто привёл клуб к успеху | Документальный фильм "Чемпионы сердец"11.07.2023
Чемпионат Беларуси по каратэ 202307.04.2023
Матч-пойнт (08.11.2022)09.11.2022
Матч-пойнт (11.10.2022)14.10.2022
Матч-пойнт (27.09.2022)28.09.2022
Матч-пойнт (13.09.2022)14.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 501.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 401.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 301.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 201.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 101.09.2022
Матч-пойнт (30.08.2022)30.08.2022
Азбука спорта (26.08.2022)26.08.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (18.07.2022)19.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (17.07.2022)17.07.2022
Водитель, который сбил женщину на улице Космонавтов в Минске, задержан
Об этом сообщает ГАИ. 67-летняя женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобилист. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Шофер с места происшествия скрылся. Был введен план "Перехват". Оперативно установить водителя не удалось. Задержали его в понедельник. Виновником аварии оказался 26-летний минчанин. Он уже был судим за имущественные преступления. В милиции сообщили: машину после ДТП парень спрятал в Дзержинском районе, сам вернулся в столицу, где его задержали. "Ауди" пригнали из России, с учета снять не успели. Кстати, задержанный молодой человек был лишен водительского удостоверения. Теперь он станет фигурантом уголовного процесса по факту "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".