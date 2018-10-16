Водитель, который сбил женщину на улице Космонавтов в Минске, задержан

Об этом сообщает ГАИ. 67-летняя женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобилист. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Шофер с места происшествия скрылся. Был введен план "Перехват". Оперативно установить водителя не удалось. Задержали его в понедельник. Виновником аварии оказался 26-летний минчанин. Он уже был судим за имущественные преступления. В милиции сообщили: машину после ДТП парень спрятал в Дзержинском районе, сам вернулся в столицу, где его задержали. "Ауди" пригнали из России, с учета снять не успели. Кстати, задержанный молодой человек был лишен водительского удостоверения. Теперь он станет фигурантом уголовного процесса по факту "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".