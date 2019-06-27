События третьего фильма - "Голоса сожженных деревень" - также начинаются в современности. Летом 2018 года в администрацию мемориального комплекса "Хатынь" пришел житель деревни Жавалки Копыльского района Минской области. Его деревни, где было уничтожено 512 человек, нет ни на одном из памятников мемориала. Расследование и архивные документы подтвердили: Жавалки действительно должны быть увековечены в "Хатыни". Но почему же их нет? Как оказалось, таких забытых деревень немало. Рассказ в фильме ведется от имени свидетелей тех далеких трагических событий…