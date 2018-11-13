Выгодные условия обернулись для жителя Дятлово серьезными убытками

Расслабиться и ждать прибыль. Выгодные на первый взгляд условия обернулись для жителя Дятлово серьезными убытками. По данным СК, мужчина решил заработать на финансовой бирже через один известный сайт. Перевел деньги - несколько тысяч долларов. В скором времени депозит должен был расти, так уверяли создатели схемы. Однако ни процентов, ни своих денег белорусу получить так и не удалось. О фирме известно, что она занимается операциями на финансовой бирже. Однако отзывы в Интернете говорят о том, что контора зарабатывает лишь на своих клиентах, а ее лидер - актер кабаре. Тему глубже изучил Александр Камович.

Красивая жизнь: собственный вертолет, дорогостоящий автомобиль и баснословная прибыль. Именно так начинается знакомство пользователей с сайтом Quantum System. При этом, по заверениям руководителя фирмы, от клиента многого не требуется - только внести деньги. А автоматическая программа сама будет зарабатывать на финансовой бирже.

Работоспособность системы на себе решил проверить и 41-летний житель Дятлово. Только вот вместо дохода в финале получилось лишь заявление правоохранителям. По информации следователей, после регистрации мужчина стал перечислять деньги на российские счета. Белоруса уверили, что его средства идут на сделки с ценными бумагами и металлами. В общей сложности он вложил 3 тысячи долларов США.

Как отмечают правоохранители, снимавшийся в презентационном ролике компании "миллионер" в реальности - малоизвестный актер. По некоторой информации, лицедей одного московского женского кабаре. Впрочем, как показывает практика, и его игра находит отклик у зрителя.

Отметим, что сайт этой конторы до сих пор работает и завлекает новых клиентов кричащими заголовками. Легкая регистрация, внесение депозита, и вы, считай, уже миллионер. Впрочем, из отзывов в Интернете становится понятно, что никто из пользователей фирмы не стал богаче. Как, впрочем, и сам владелец - некий Евгений Абрамов. Мужчина из ролика постоянно говорит о своих заоблачных доходах и списке "Форбс". Эту информацию легко проверить - вводим имя "миллионера" на сайте, и, как видим, о мужчине никакой информации нет.

Более того, российская компания, по сути, это клон аналогичного, но уже американского проекта с похожим названием - Quantum Code.