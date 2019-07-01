Одно из самых запоминающихся и трогательных событий - выпускной бал - стало отправной точкой "Специального репортажа" АТН "Выпуск 1941". В основе телефильма - реальные истории людей, чей школьный выпускной прервала война.



Журналистам АТН удалось отыскать тех, кто в июне 1941 года сдавал экзамены и готовился к школьному балу. Сегодня им по 98 лет, а тогда, 75 лет назад, едва исполнилось 17.



Как рассказывает автор фильма Анастасия Бенедисюк, получился своего рода вечервстречи двух поколений: "выпускников войны" и выпускников 2019 года. За школьной партой и у костра на рассвете они делятся своими воспоминаниями.



