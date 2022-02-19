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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 11

19.02.2022

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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 11

Уже не дети, но еще не взрослые. Экзамены еще не подкрались, но уже маячат на горизонте. С будущей профессией еще можно потянуть, но уже пора задуматься. Сегодня в интеллектуальном шоу «Я знаю» первая игра среди 8-ых классов и еще более сложные и заковыристые вопросы.

  • Правда ли, что в 1568 году инквизиция приговорила к смерти 3 миллиона человек?
  • Правда ли, что водоросли рода ульва известны под названием "морская капуста"?
  • Правда ли, что Великобритания - материковый остров?

Список участников программы:

  1. Тимофей Потапенко (гимназия № 51 г. Гомеля)
  2. Евгения Акинчиц (гимназия № 51 г. Гомеля)
  3. Полина Кажушко (гимназия № 35 г. Минска)
  4. Сергей Иоффе (гимназия № 32 г. Минска)
  5. Андрей Король (гимназия № 2 г. Бреста)
  6. Тимофей Виноградов (гимназия № 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.)
  7. Дмитрий Микитевич (средняя школа № 1 г. Докшицы)
  8. Георгий Олейник (средняя школа № 3 имени В. М. Усова г. Гродно)
  9. Доминика Ковзан (гимназия № 1 г. Ошмяны)
  10. Полина Гришанович (средняя школа № 4 г. Осиповичи)
  11. Вадим Курчевский (средняя школа № 4 г. Осиповичи)
  12. Ярослава Климович (средняя школа № 3 г. Вилейки)

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