Я знаю! Сезон 5. Выпуск 11

Уже не дети, но еще не взрослые. Экзамены еще не подкрались, но уже маячат на горизонте. С будущей профессией еще можно потянуть, но уже пора задуматься. Сегодня в интеллектуальном шоу «Я знаю» первая игра среди 8-ых классов и еще более сложные и заковыристые вопросы.

