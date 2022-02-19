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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 11
19.02.2022
Выпуски
21 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1119.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 11
Уже не дети, но еще не взрослые. Экзамены еще не подкрались, но уже маячат на горизонте. С будущей профессией еще можно потянуть, но уже пора задуматься. Сегодня в интеллектуальном шоу «Я знаю» первая игра среди 8-ых классов и еще более сложные и заковыристые вопросы.
- Правда ли, что в 1568 году инквизиция приговорила к смерти 3 миллиона человек?
- Правда ли, что водоросли рода ульва известны под названием "морская капуста"?
- Правда ли, что Великобритания - материковый остров?
Список участников программы:
- Тимофей Потапенко (гимназия № 51 г. Гомеля)
- Евгения Акинчиц (гимназия № 51 г. Гомеля)
- Полина Кажушко (гимназия № 35 г. Минска)
- Сергей Иоффе (гимназия № 32 г. Минска)
- Андрей Король (гимназия № 2 г. Бреста)
- Тимофей Виноградов (гимназия № 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.)
- Дмитрий Микитевич (средняя школа № 1 г. Докшицы)
- Георгий Олейник (средняя школа № 3 имени В. М. Усова г. Гродно)
- Доминика Ковзан (гимназия № 1 г. Ошмяны)
- Полина Гришанович (средняя школа № 4 г. Осиповичи)
- Вадим Курчевский (средняя школа № 4 г. Осиповичи)
- Ярослава Климович (средняя школа № 3 г. Вилейки)
Специальный гость: театр эстрадной песни “СЯБРЫНКА”