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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 12
20.02.2022
Выпуски
21 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1220.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 12
В народе говорят: по одежке встречают, по уму провожают. А вот у нас все по-другому: по уму встречаем, по уровню знаний - провожаем. Чем этот уровень выше, тем больше у участников шансов дольше задержаться в игре и правильно ответить на максимальное количество вопросов ведущего.
- Правда ли, что водоросли способны осуществлять фотосинтез?
- Правда ли, что самый влажный континент Земли - Евразия?
- Правда ли, что Белогорская крепость, где разворачивалось действие произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка», сохранилась до наших дней?
В программе участвуют:
- София Кисель (гимназия г. Светлогорска)
- Мария Бондарева (гимназия г. Светлогорска)
- Алекса Лашкевич (средняя школа № 172 г. Минска)
- Антон Веремейчик (гимназия № 29 г. Минска)
- Никита Луговской (Ленинская средняя школа Жабинковского района)
- Александра Харитончик (гимназия № 2 г. Витебска)
- Ксения Костюкова (средняя школа № 40 г. Витебска имени М. М. Громова)
- Святослав Хилюта (Большеберестовицкая средняя школа имени С. О. Притыцкого)
- Анна Баранова (гимназия № 1 г. Волковыска)
- Янина Кантылёва (средняя школа № 28 г. Могилёва)
- Арина Кочегарова (средняя школа № 21 г. Могилёва)
- Полина Толкач (Холопеничская средняя школа имени М. Богдановича)
Специальный гость: образцовый ансамбль танца «КАРУСЕЛЬ» средней школы № 162 г. Минска (художественный руководитель Татьяна Венско)
Пятый сезон "Я знаю!" смотрите в выходные на "Беларусь 1". Все выпуски проекта будут также доступны на сайте Белтелерадиокомпании и