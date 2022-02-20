Я знаю! Сезон 5. Выпуск 12

В народе говорят: по одежке встречают, по уму провожают. А вот у нас все по-другому: по уму встречаем, по уровню знаний - провожаем. Чем этот уровень выше, тем больше у участников шансов дольше задержаться в игре и правильно ответить на максимальное количество вопросов ведущего.



