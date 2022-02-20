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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 12

20.02.2022

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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 12

В народе говорят: по одежке встречают, по уму провожают. А вот у нас все по-другому: по уму встречаем, по уровню знаний - провожаем. Чем этот уровень выше, тем больше у участников шансов дольше задержаться в игре и правильно ответить на максимальное количество вопросов ведущего.

  • Правда ли, что водоросли способны осуществлять фотосинтез?
  • Правда ли, что самый влажный континент Земли - Евразия?
  • Правда ли, что Белогорская крепость, где разворачивалось действие произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка», сохранилась до наших дней?

В программе участвуют:

  1. София Кисель (гимназия г. Светлогорска)
  2. Мария Бондарева (гимназия г. Светлогорска)
  3. Алекса Лашкевич (средняя школа № 172 г. Минска)
  4. Антон Веремейчик (гимназия № 29 г. Минска)
  5. Никита Луговской (Ленинская средняя школа Жабинковского района)
  6. Александра Харитончик (гимназия № 2 г. Витебска)
  7. Ксения Костюкова (средняя школа № 40 г. Витебска имени М. М. Громова)
  8. Святослав Хилюта (Большеберестовицкая средняя школа имени С. О. Притыцкого)
  9. Анна Баранова (гимназия № 1 г. Волковыска)
  10. Янина Кантылёва (средняя школа № 28 г. Могилёва)
  11. Арина Кочегарова (средняя школа № 21 г. Могилёва)
  12. Полина Толкач (Холопеничская средняя школа имени М. Богдановича)

Специальный гость: образцовый ансамбль танца «КАРУСЕЛЬ» средней школы № 162 г. Минска (художественный руководитель Татьяна Венско)

Пятый сезон "Я знаю!" смотрите в выходные на "Беларусь 1". Все выпуски проекта будут также доступны на сайте Белтелерадиокомпании и

канале Беларусь 1 в YouTube

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