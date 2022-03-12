Смотреть онлайнПрограмма ТВ
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!СделаноЭкономика дня

Я знаю! Сезон 5. Выпуск 17

12.03.2022

Выпуски

20 видео

Я знаю! Сезон 5. Выпуск 17

Знания – это интеллектуальный вклад в будущее, который грозит обернуться солидными дивидендами. Интеллектуальная викторина «Я знаю» предлагает участникам проверить и приумножить то, что ими уже накоплено.

• Правда ли, что личинок стрекоз называют наядами?

• Верно ли, что у квадрата четыре оси симметрии?

• Бедность - не порок. Правильно ли написано предложение?

Список участников программы:

1. Полина Гречихо (Кохановская средняя школа имени И. П. Кожара Толочинского района)

2. Владислав Смертьев (средняя школа № 1 г. п. Шарковщина)

3. Анастасия Новик (гимназия г. Пружаны)

4. Полина Полуян (средняя школа № 14 г. Барановичи)

5. Александр Андык (средняя школа № 26 г. Гомеля)

6. Ксения Жук (средняя школа № 2 г. Слонима)

7. Михаил Землянский (гимназия № 2 г. Гродно)

8. Мирон Букато (гимназия № 39 г. Минска)

9. Алексей Грабовский (Боровлянская гимназия)

10. Глеб Салко (гимназия г. Фаниполя)

11. Олег Жилинский (Мышковичская средняя школа Кировского района)

12. Глеб Козичев (Краснопольская районная государственная гимназия)

Специальный гость: Яна Лабадырёва

Похожие программы