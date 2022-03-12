Я знаю! Сезон 5. Выпуск 17

Знания – это интеллектуальный вклад в будущее, который грозит обернуться солидными дивидендами. Интеллектуальная викторина «Я знаю» предлагает участникам проверить и приумножить то, что ими уже накоплено.



• Правда ли, что личинок стрекоз называют наядами?



• Верно ли, что у квадрата четыре оси симметрии?



• Бедность - не порок. Правильно ли написано предложение?



Список участников программы:



1. Полина Гречихо (Кохановская средняя школа имени И. П. Кожара Толочинского района)



2. Владислав Смертьев (средняя школа № 1 г. п. Шарковщина)



3. Анастасия Новик (гимназия г. Пружаны)



4. Полина Полуян (средняя школа № 14 г. Барановичи)



5. Александр Андык (средняя школа № 26 г. Гомеля)



6. Ксения Жук (средняя школа № 2 г. Слонима)



7. Михаил Землянский (гимназия № 2 г. Гродно)



8. Мирон Букато (гимназия № 39 г. Минска)



9. Алексей Грабовский (Боровлянская гимназия)



10. Глеб Салко (гимназия г. Фаниполя)



11. Олег Жилинский (Мышковичская средняя школа Кировского района)



12. Глеб Козичев (Краснопольская районная государственная гимназия)



Специальный гость: Яна Лабадырёва

