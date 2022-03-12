3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 17
12.03.2022
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20 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 17
Знания – это интеллектуальный вклад в будущее, который грозит обернуться солидными дивидендами. Интеллектуальная викторина «Я знаю» предлагает участникам проверить и приумножить то, что ими уже накоплено.
• Правда ли, что личинок стрекоз называют наядами?
• Верно ли, что у квадрата четыре оси симметрии?
• Бедность - не порок. Правильно ли написано предложение?
Список участников программы:
1. Полина Гречихо (Кохановская средняя школа имени И. П. Кожара Толочинского района)
2. Владислав Смертьев (средняя школа № 1 г. п. Шарковщина)
3. Анастасия Новик (гимназия г. Пружаны)
4. Полина Полуян (средняя школа № 14 г. Барановичи)
5. Александр Андык (средняя школа № 26 г. Гомеля)
6. Ксения Жук (средняя школа № 2 г. Слонима)
7. Михаил Землянский (гимназия № 2 г. Гродно)
8. Мирон Букато (гимназия № 39 г. Минска)
9. Алексей Грабовский (Боровлянская гимназия)
10. Глеб Салко (гимназия г. Фаниполя)
11. Олег Жилинский (Мышковичская средняя школа Кировского района)
12. Глеб Козичев (Краснопольская районная государственная гимназия)
Специальный гость: Яна Лабадырёва