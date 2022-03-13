Я знаю! Сезон 5. Выпуск 18

Чтобы принять участие в нашем проекте, эти ребята готовы пройти огонь, воду и медные трубы - участвовать в отборочных турах, волноваться в ожидании результатов и штудировать энциклопедии по вечерам. Кому из них удастся выйти из этих испытаний победителем - покажет игра.



• Правда ли, что птица киви обитает в Австралии?



• Верно ли, что при нормальных условиях агрегатное состояние простого вещества йода - жидкое?



• Правда ли, что на Северном полюсе вообще нет суши - только лёд, плавающий по поверхности океана?



Список участников программы:



1. Ева Гавриленко (средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой г. Полоцка)



2. Александр Кляшторный (средняя школа № 12 г. Новополоцка)



3. Анна Третьяк (гимназия г. Дрогичина)



4. Карина Кожух (средняя школа № 2 г. Каменца)



5. Михаил Горобчук (средняя школа № 2 г. Речицы)



6. Павел Гаврон (средняя школа № 8 г. Гомеля)



7. Ксения Левицкая (средняя школа № 3 г. Волковыска)



8. Ангелина Матушкина (гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска)



9. Анна Ашуйко (гимназия № 1 г. Любани)



10. Кирилл Горбунов (Будславская средняя школа имени П. Мядёлки)



11. Захар Каплунов (средняя школа № 45 г. Могилёва)



12. Ульяна Аксёнчик (гимназия № 1 г. Любани)



Специальный гость: Анастасия Горничар

