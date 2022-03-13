3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 18
13.03.2022
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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 18
Чтобы принять участие в нашем проекте, эти ребята готовы пройти огонь, воду и медные трубы - участвовать в отборочных турах, волноваться в ожидании результатов и штудировать энциклопедии по вечерам. Кому из них удастся выйти из этих испытаний победителем - покажет игра.
• Правда ли, что птица киви обитает в Австралии?
• Верно ли, что при нормальных условиях агрегатное состояние простого вещества йода - жидкое?
• Правда ли, что на Северном полюсе вообще нет суши - только лёд, плавающий по поверхности океана?
Список участников программы:
1. Ева Гавриленко (средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой г. Полоцка)
2. Александр Кляшторный (средняя школа № 12 г. Новополоцка)
3. Анна Третьяк (гимназия г. Дрогичина)
4. Карина Кожух (средняя школа № 2 г. Каменца)
5. Михаил Горобчук (средняя школа № 2 г. Речицы)
6. Павел Гаврон (средняя школа № 8 г. Гомеля)
7. Ксения Левицкая (средняя школа № 3 г. Волковыска)
8. Ангелина Матушкина (гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска)
9. Анна Ашуйко (гимназия № 1 г. Любани)
10. Кирилл Горбунов (Будславская средняя школа имени П. Мядёлки)
11. Захар Каплунов (средняя школа № 45 г. Могилёва)
12. Ульяна Аксёнчик (гимназия № 1 г. Любани)
Специальный гость: Анастасия Горничар