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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 18

13.03.2022

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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 18

Чтобы принять участие в нашем проекте, эти ребята готовы пройти огонь, воду и медные трубы - участвовать в отборочных турах, волноваться в ожидании результатов и штудировать энциклопедии по вечерам. Кому из них удастся выйти из этих испытаний победителем - покажет игра.

• Правда ли, что птица киви обитает в Австралии?

• Верно ли, что при нормальных условиях агрегатное состояние простого вещества йода - жидкое?

• Правда ли, что на Северном полюсе вообще нет суши - только лёд, плавающий по поверхности океана?

Список участников программы:

1. Ева Гавриленко (средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой г. Полоцка)

2. Александр Кляшторный (средняя школа № 12 г. Новополоцка)

3. Анна Третьяк (гимназия г. Дрогичина)

4. Карина Кожух (средняя школа № 2 г. Каменца)

5. Михаил Горобчук (средняя школа № 2 г. Речицы)

6. Павел Гаврон (средняя школа № 8 г. Гомеля)

7. Ксения Левицкая (средняя школа № 3 г. Волковыска)

8. Ангелина Матушкина (гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска)

9. Анна Ашуйко (гимназия № 1 г. Любани)

10. Кирилл Горбунов (Будславская средняя школа имени П. Мядёлки)

11. Захар Каплунов (средняя школа № 45 г. Могилёва)

12. Ульяна Аксёнчик (гимназия № 1 г. Любани)

Специальный гость: Анастасия Горничар

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