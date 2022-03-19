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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 19

19.03.2022

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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 19

Эрудированный, знающий, начитанный – это не просто синонимы. Это слова, которыми можно охарактеризовать участников интеллектуального шоу «Я знаю», старшеклассников, которые могут ответить на самые неожиданные вопросы ведущего.

  • Верно ли, что Евгений Онегин, герой романа А. Пушкина, родился в Москве?
  • Правда ли, что архитектор Антонио Гауди является представителем стиля модерн?
  • Правда ли, что Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова — первые женщины, удостоенные звания Героя Советского Союза, - были трактористками?

Список участников программы:

  1. Елизавета Гаспарян (Браславская гимназия)
  2. Никита Лагодич (гимназия г. Ганцевичи)
  3. Егор Максимчик (средняя школа № 14 г. Барановичи)
  4. Анастасия Пытлева (Гомельский городской лицей № 1)
  5. Тимофей Кравченко (Гомельский городской лицей № 1)
  6. Александра Якушева (гимназия № 1 г. Волковыска)
  7. Михаил Черняк (средняя школа № 2 г. Мосты)
  8. Николай Константинов (средняя школа № 44 имени Якуба Коласа г. Минска)
  9. Максим Черник (лицей № 1 г. Минска)
  10. Иван Залесский (гимназия № 3 г. Борисова)
  11. Мария Свешникова (средняя школа № 2 г. Круглое)
  12. Богдан Семченко (Климовичская районная государственная гимназия имени И. С. Николаева)

Специальные гости: IRIS и детская образцовая студия “КЛЯКСЫ”

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