3.65 BYN
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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 19
19.03.2022
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20 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 19
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Эрудированный, знающий, начитанный – это не просто синонимы. Это слова, которыми можно охарактеризовать участников интеллектуального шоу «Я знаю», старшеклассников, которые могут ответить на самые неожиданные вопросы ведущего.
- Верно ли, что Евгений Онегин, герой романа А. Пушкина, родился в Москве?
- Правда ли, что архитектор Антонио Гауди является представителем стиля модерн?
- Правда ли, что Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова — первые женщины, удостоенные звания Героя Советского Союза, - были трактористками?
Список участников программы:
- Елизавета Гаспарян (Браславская гимназия)
- Никита Лагодич (гимназия г. Ганцевичи)
- Егор Максимчик (средняя школа № 14 г. Барановичи)
- Анастасия Пытлева (Гомельский городской лицей № 1)
- Тимофей Кравченко (Гомельский городской лицей № 1)
- Александра Якушева (гимназия № 1 г. Волковыска)
- Михаил Черняк (средняя школа № 2 г. Мосты)
- Николай Константинов (средняя школа № 44 имени Якуба Коласа г. Минска)
- Максим Черник (лицей № 1 г. Минска)
- Иван Залесский (гимназия № 3 г. Борисова)
- Мария Свешникова (средняя школа № 2 г. Круглое)
- Богдан Семченко (Климовичская районная государственная гимназия имени И. С. Николаева)
Специальные гости: IRIS и детская образцовая студия “КЛЯКСЫ”