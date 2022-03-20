3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 20
20.03.2022
Выпуски
20 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 20
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Вступительный конкурс у наскак в лучших ВУЗах Беларуси - 12 человек на 1 место финалиста! Но тех, кто готов сегодня на всю странузаявить «Я знаю» и ответить на максимальное количество вопросов ведущего, это не страшит.
- Верно ли, что экстраверты - это люди, чьи интересы обращены на внешний мир и деятельность в нём?
- Правильно ли выделена ударная гласная в слове анАтом?
- Правда ли, что уроженец Могилёва Отто Шмидт был руководителем экспедиций в Антарктиду?
Список участников программы:
- Ксения Крахотко (Ушачская средняя школа)
- Анна Толкачёва (средняя школа № 1 г. Городка имени И. Х. Баграмяна)
- Александра Олесик (Малоритская районная гимназия)
- Ксения Андрейченко (гимназия имени Я. Купалы г. Мозыря)
- Мария Брыкульская (гимназия имени Я. Купалы г. Мозыря)
- Кирилл Плахович (средняя школа № 2 г. Скиделя)
- Максим Балюк (средняя школа № 2 имени Н. П. Массонова г. Свислочь)
- Эмилия Козловская (гимназия № 13 г. Минска)
- Ян Турчинский (гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П. В.)
- Виталий Минковский (гимназия-интернат г. Мяделя)
- Дарья Ладысева (средняя школа № 43 г. Могилёва)
- Диана Храмцова (средняя школа № 43 г. Могилёва)
Специальный гость: Мария АЛЬХАФЕЗ