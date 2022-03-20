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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 20

20.03.2022

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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 20

Вступительный конкурс у наскак в лучших ВУЗах Беларуси - 12 человек на 1 место финалиста! Но тех, кто готов сегодня на всю странузаявить «Я знаю» и ответить на максимальное количество вопросов ведущего, это не страшит.

  • Верно ли, что экстраверты - это люди, чьи интересы обращены на внешний мир и деятельность в нём?
  • Правильно ли выделена ударная гласная в слове анАтом?
  • Правда ли, что уроженец Могилёва Отто Шмидт был руководителем экспедиций в Антарктиду?

Список участников программы:

  1. Ксения Крахотко (Ушачская средняя школа)
  2. Анна Толкачёва (средняя школа № 1 г. Городка имени И. Х. Баграмяна)
  3. Александра Олесик (Малоритская районная гимназия)
  4. Ксения Андрейченко (гимназия имени Я. Купалы г. Мозыря)
  5. Мария Брыкульская (гимназия имени Я. Купалы г. Мозыря)
  6. Кирилл Плахович (средняя школа № 2 г. Скиделя)
  7. Максим Балюк (средняя школа № 2 имени Н. П. Массонова г. Свислочь)
  8. Эмилия Козловская (гимназия № 13 г. Минска)
  9. Ян Турчинский (гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П. В.)
  10. Виталий Минковский (гимназия-интернат г. Мяделя)
  11. Дарья Ладысева (средняя школа № 43 г. Могилёва)
  12. Диана Храмцова (средняя школа № 43 г. Могилёва)

Специальный гость: Мария АЛЬХАФЕЗ

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