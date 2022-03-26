3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 21
26.03.2022
Выпуски
20 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 21
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Их лучший друг – книга, а хобби - коллекционирование новых знаний. Кроме учёбы они находят время на спорт, занятия музыкой и интеллектуальными играми. И готовы проверить свои силы в шоу "Я знаю".
- Правда ли, что в состоянии покоя сердце здорового взрослого человека сокращается в среднем 75 раз в минуту?
- Правильно ли выделена ударная гласная в слове осведомИться?
- Правда ли, что белорусский районный центр Дзержинск раньше назывался Игумен?
В программе участвуют:
- Анна Буйницкая (гимназия имени И. М. Ерашова г. Лепеля)
- Дарья Рогачевская (средняя школа № 1 г. п. Шарковщина)
- Анастасия Мостыка (средняя школа № 2 г. Берёзы)
- Анастасия Комар (лицей Ивацевичского района)
- Даниэль Шваб (средняя школа № 11 г. Гомеля)
- Максим Кучко (средняя школа № 5 г. Сморгони)
- Андрей Норик (средняя школа № 7 г. Новогрудка)
- Николай Варопай (гимназия № 39 г. Минска)
- Микаэль Сабо (средняя школа № 2 г. Столбцы)
- Семён Микулович (Холхолицкий учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района)
- Никита Сазон (средняя школа № 2 г. Мстиславля)
- Дарья Новикова (средняя школа № 2 г. Мстиславля)
Специальный гость:
СТЕША