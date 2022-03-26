Смотреть онлайнПрограмма ТВ
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!СделаноЭкономика дня

Я знаю! Сезон 5. Выпуск 21

26.03.2022

Выпуски

20 видео

Я знаю! Сезон 5. Выпуск 21

Их лучший друг – книга, а хобби - коллекционирование новых знаний. Кроме учёбы они находят время на спорт, занятия музыкой и интеллектуальными играми. И готовы проверить свои силы в шоу "Я знаю".

  • Правда ли, что в состоянии покоя сердце здорового взрослого человека сокращается в среднем 75 раз в минуту?
  • Правильно ли выделена ударная гласная в слове осведомИться?
  • Правда ли, что белорусский районный центр Дзержинск раньше назывался Игумен?


В программе участвуют:

  1. Анна Буйницкая (гимназия имени И. М. Ерашова г. Лепеля)
  2. Дарья Рогачевская (средняя школа № 1 г. п. Шарковщина)
  3. Анастасия Мостыка (средняя школа № 2 г. Берёзы)
  4. Анастасия Комар (лицей Ивацевичского района)
  5. Даниэль Шваб (средняя школа № 11 г. Гомеля)
  6. Максим Кучко (средняя школа № 5 г. Сморгони)
  7. Андрей Норик (средняя школа № 7 г. Новогрудка)
  8. Николай Варопай (гимназия № 39 г. Минска)
  9. Микаэль Сабо (средняя школа № 2 г. Столбцы)
  10. Семён Микулович (Холхолицкий учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района)
  11. Никита Сазон (средняя школа № 2 г. Мстиславля)
  12. Дарья Новикова (средняя школа № 2 г. Мстиславля)

Специальный гость:

СТЕША

Похожие программы