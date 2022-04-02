3.54 BYN
3.26 BYN
3.41 BYN
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 23
02.04.2022
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20 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 23
"Недостаточно только получить знания; надо найти им приложение"- писал Гёте, считавшийся одним из самых образованных и разносторонних людей своего времени. А насколько в умении пользоваться своими знаниями преуспела первая дюжина одиннадцатиклассников, покажет игра.
Правда ли, что в мире существует больше 8 тысяч языков программирования?
Существует ли тангенс угла π/2?
Правильно ли написано слово инцедент?
1. Артём Ковалёнок (Браславская гимназия)
2. Милена Назарук (Брестский областной лицей имени П. М. Машерова)
3. Кристина Горун (гимназия № 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г. К.)
4. Надежда Огиенко (Круповский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа)
5. Павел Страшинский (средняя школа № 7 г. Сморгони)
6. Агнесса Меншикова (лицей г. Борисова)
7. Дмитрий Таргонский (Гомельский городской лицей № 1)
8. Алексей Горшков (Гомельский городской лицей № 1)
9. Иван Ледян (гимназия № 36 г. Минска)
10. Виктор Суздалев (средняя школа № 87 г. Минска)
11. Валерия Алёхина (средняя школа № 2 г. Черикова)
12. Иван Пуховский (средняя школа № 2 г. Черикова)