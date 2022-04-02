Я знаю! Сезон 5. Выпуск 23

"Недостаточно только получить знания; надо найти им приложение"- писал Гёте, считавшийся одним из самых образованных и разносторонних людей своего времени. А насколько в умении пользоваться своими знаниями преуспела первая дюжина одиннадцатиклассников, покажет игра.