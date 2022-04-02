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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 23

02.04.2022

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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 23

"Недостаточно только получить знания; надо найти им приложение"- писал Гёте, считавшийся одним из самых образованных и разносторонних людей своего времени. А насколько в умении пользоваться своими знаниями преуспела первая дюжина одиннадцатиклассников, покажет игра.

  • Правда ли, что в мире существует больше 8 тысяч языков программирования?

  • Существует ли тангенс угла π/2?

  • Правильно ли написано слово инцедент?


1. Артём Ковалёнок (Браславская гимназия)

2. Милена Назарук (Брестский областной лицей имени П. М. Машерова)

3. Кристина Горун (гимназия № 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г. К.)

4. Надежда Огиенко (Круповский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа)

5. Павел Страшинский (средняя школа № 7 г. Сморгони)

6. Агнесса Меншикова (лицей г. Борисова)

7. Дмитрий Таргонский (Гомельский городской лицей № 1)

8. Алексей Горшков (Гомельский городской лицей № 1)

9. Иван Ледян (гимназия № 36 г. Минска)

10. Виктор Суздалев (средняя школа № 87 г. Минска)

11. Валерия Алёхина (средняя школа № 2 г. Черикова)

12. Иван Пуховский (средняя школа № 2 г. Черикова)

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