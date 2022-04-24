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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 30

24.04.2022

Выпуски

20 видео

Я знаю! Сезон 5. Выпуск 30

Глубокие знания, широкий кругозор и всесторонняя образованность. Эти ученики уже стали лучшими финальных играх! Теперь перед ними новая задача - стать самым эрудированным 8-классником страны. И скоро один из них завоюет это звание.

  • Правда ли, что в середине XIV века Китаем стала править династия Мин?

  • Правда ли, что Пиренеи, Гималаи и Альпы по происхождению относятся к складчатым горам?

  • Верно ли, что микрофон и наушники, объединённые в одно устройство, называются "гарнитура"?

1. Святослав Хилюта(Большеберестовицкая средняя школа имени С. О. Притыцкого)

2. Александра Харитончик(гимназия № 2 г. Витебска)

3. Сергей Юнкевич(средняя школа № 8 г. Гомеля)

4. Александра Козлова (средняя школа № 1 г. Поставы)

5. Алексей Бычек(средняя школа № 210 г. Минска)

6. Ирина Шохалевич(средняя школа № 12 г. Новополоцка)

7. Андрей Рощин (средняя школа № 1 г. п. Бешенковичи)

8. Валерия Расчётина(гимназия г. Клецка)

9. Тимофей Потапенко (гимназия № 51 г. Гомеля)

10. Евгения Акинчиц(гимназия № 51 г. Гомеля)

11. Тимофей Виноградов (гимназия № 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г. К.)

12. Сергей Иоффе (гимназия № 32 г. Минска)

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