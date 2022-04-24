Я знаю! Сезон 5. Выпуск 30

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Глубокие знания, широкий кругозор и всесторонняя образованность. Эти ученики уже стали лучшими финальных играх! Теперь перед ними новая задача - стать самым эрудированным 8-классником страны. И скоро один из них завоюет это звание.
Правда ли, что в середине XIV века Китаем стала править династия Мин?
Правда ли, что Пиренеи, Гималаи и Альпы по происхождению относятся к складчатым горам?
Верно ли, что микрофон и наушники, объединённые в одно устройство, называются "гарнитура"?
1. Святослав Хилюта(Большеберестовицкая средняя школа имени С. О. Притыцкого)
2. Александра Харитончик(гимназия № 2 г. Витебска)
3. Сергей Юнкевич(средняя школа № 8 г. Гомеля)
4. Александра Козлова (средняя школа № 1 г. Поставы)
5. Алексей Бычек(средняя школа № 210 г. Минска)
6. Ирина Шохалевич(средняя школа № 12 г. Новополоцка)
7. Андрей Рощин (средняя школа № 1 г. п. Бешенковичи)
8. Валерия Расчётина(гимназия г. Клецка)
9. Тимофей Потапенко (гимназия № 51 г. Гомеля)
10. Евгения Акинчиц(гимназия № 51 г. Гомеля)
11. Тимофей Виноградов (гимназия № 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г. К.)
12. Сергей Иоффе (гимназия № 32 г. Минска)