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Это завершающая суперфинальная игра 5 сезона интеллектуального шоу "Я знаю". А это значит, что на площадке появятся 11-классники, которые готовы ответить на самые сложные и непредсказуемые вопросы ведущего.

  • Сражение произошло под Бородином. Есть ли ошибка в предложении?

  • Правда ли, что антрацитовый - это оттенок чёрного цвета?

  • Правда ли, что высочайшая точка мира, гора Эверест, была названа в честь человека?

1. Милена Назарук (Брестский областной лицей имени П. М. Машерова)

2. Егор Петрученко (средняя школа № 3 г. Светлогорска)

3. Арина Свиридова (гимназия № 1 г. Орши)

4. Дарья Егорова (гимназия № 35 г. Минска)

5. Анастасия Мелеховец (Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского)

6. Иван Авдошко (Мозырский государственный областной лицей)

7. Дмитрий Лукша (средняя школа № 3 г. Столина)

8. Денис Смеляков (гимназия № 1 имени академика Е. Ф. Карского г. Гродно)

9. Дмитрий Таргонский (Гомельский городской лицей № 1)

10. Алексей Горшков (Гомельский городской лицей № 1)

11. Даниэль Сашков (гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П. В.)

12. Артём Ковалёнок (Браславская гимназия)

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