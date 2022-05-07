3.76 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Это завершающая суперфинальная игра 5 сезона интеллектуального шоу "Я знаю". А это значит, что на площадке появятся 11-классники, которые готовы ответить на самые сложные и непредсказуемые вопросы ведущего.
Сражение произошло под Бородином. Есть ли ошибка в предложении?
Правда ли, что антрацитовый - это оттенок чёрного цвета?
Правда ли, что высочайшая точка мира, гора Эверест, была названа в честь человека?
1. Милена Назарук (Брестский областной лицей имени П. М. Машерова)
2. Егор Петрученко (средняя школа № 3 г. Светлогорска)
3. Арина Свиридова (гимназия № 1 г. Орши)
4. Дарья Егорова (гимназия № 35 г. Минска)
5. Анастасия Мелеховец (Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского)
6. Иван Авдошко (Мозырский государственный областной лицей)
7. Дмитрий Лукша (средняя школа № 3 г. Столина)
8. Денис Смеляков (гимназия № 1 имени академика Е. Ф. Карского г. Гродно)
9. Дмитрий Таргонский (Гомельский городской лицей № 1)
10. Алексей Горшков (Гомельский городской лицей № 1)
11. Даниэль Сашков (гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П. В.)
12. Артём Ковалёнок (Браславская гимназия)