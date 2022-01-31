3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Перед выходом на сцену волнуются даже народные артисты, играющие свою роль годами. Можно только представить, как бьются сердца шестиклассников, которые собираются не только блеснуть знаниями перед зрителями, но и померяться ими друг с другом в интеллектуальном шоу «Я знаю».
• Верно ли, что с поверхности Земли невооружённым глазом можно увидеть другие галактики?
• Правда ли, что торф – самое распространённое полезное ископаемое Беларуси?
• Правда ли, что колонна в виде мужской фигуры называется атлантом, а женской – Атлантидой?
Список участников программы:
1. Мария Астафьева (гимназия № 51 г. Гомеля)
2. Алексей Руденков (гимназия № 33 г. Минска)
3. Алексей Чернышевич (средняя школа № 196 г. Минска)
4. Евгения Даркович(гимназия № 1 г. Барановичи)
5. Дмитрий Бельский (средняя школа № 2 г. Кобрина)
6. Надежда Бодяко (Ржавская детский сад-базовая школа Бешенковичского района)
7. Валерия Павловская (Миорская средняя школа № 3 имени Героя Советского Союза Егора Андреевича Томко)
8. Мария Сыманович(гимназия № 1 г. Лида)
9. Полина Алейник (гимназия № 1 г. Новогрудка)
10. Даниил Михайлёнок(средняя школа № 19 г. Бобруйска)
11. Ника Матвеенко (гимназия г. Мстиславля)
12. Владимир Ивженко(средняя школа № 16 г. Борисова имени И.В. Борисюка)
Специальный гость: Образцовый ансамбль танца «Карусель» средней школы № 162 г. Минска (художественный руководитель Татьяна Венско)