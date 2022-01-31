Перед выходом на сцену волнуются даже народные артисты, играющие свою роль годами. Можно только представить, как бьются сердца шестиклассников, которые собираются не только блеснуть знаниями перед зрителями, но и померяться ими друг с другом в интеллектуальном шоу «Я знаю».



• Верно ли, что с поверхности Земли невооружённым глазом можно увидеть другие галактики?



• Правда ли, что торф – самое распространённое полезное ископаемое Беларуси?



• Правда ли, что колонна в виде мужской фигуры называется атлантом, а женской – Атлантидой?



Список участников программы:



1. Мария Астафьева (гимназия № 51 г. Гомеля)



2. Алексей Руденков (гимназия № 33 г. Минска)



3. Алексей Чернышевич (средняя школа № 196 г. Минска)



4. Евгения Даркович(гимназия № 1 г. Барановичи)



5. Дмитрий Бельский (средняя школа № 2 г. Кобрина)



6. Надежда Бодяко (Ржавская детский сад-базовая школа Бешенковичского района)



7. Валерия Павловская (Миорская средняя школа № 3 имени Героя Советского Союза Егора Андреевича Томко)



8. Мария Сыманович(гимназия № 1 г. Лида)



9. Полина Алейник (гимназия № 1 г. Новогрудка)



10. Даниил Михайлёнок(средняя школа № 19 г. Бобруйска)



11. Ника Матвеенко (гимназия г. Мстиславля)



12. Владимир Ивженко(средняя школа № 16 г. Борисова имени И.В. Борисюка)



Специальный гость: Образцовый ансамбль танца «Карусель» средней школы № 162 г. Минска (художественный руководитель Татьяна Венско)



