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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 8

05.02.2022

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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 8

Что общего у камикадзе и хорька? Ничего. За исключением того, что и тот, и другой могут стать темой наших вопросов.

• Правда ли, что хорей – это животное?

• Правда ли японцы считают, что от нашествия монголов их спас камикадзе?

• Правда ли, что основной ингредиент блюда лазанья - это картофель?


Список участников программы:

1. Анастасия Бондарева (гимназия № 51 г. Гомеля)

2. Виктория Долгова (гимназия № 51 г. Гомеля)

3. Алексей Джейгало (средняя школа № 165 г. Минска)

4. Татьяна Плахотская (гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.)

5. Антон Будник (гимназия № 2 г. Пинска)

6. Владислав Войтешёнок (Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Ф. Скорины)

7. Елена Королёва (средняя школа № 1 г. Дубровно)

8. Владимир Курчицкий (средняя школа № 2 г. Скиделя)

9. Артём Струк (Межисетская средняя школа)

10. Никита Самара (средняя школа № 37 г. Могилёва)

11. Валерия Карпович (гимназия г. Клецка)

12. Михаил Алексеев (гимназия № 1 г. Солигорска)

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