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Я знаю! Сезон 5. Выпуск 8
05.02.2022
Выпуски
21 видео
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 805.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3307.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3201.05.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3130.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 3024.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2923.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2817.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2716.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2509.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2608.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2403.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2302.04.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2227.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2126.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 2020.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1919.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1813.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1712.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1606.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1505.03.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 1427.02.2022
Я знаю! Сезон 5. Выпуск 8
Что общего у камикадзе и хорька? Ничего. За исключением того, что и тот, и другой могут стать темой наших вопросов.
• Правда ли, что хорей – это животное?
• Правда ли японцы считают, что от нашествия монголов их спас камикадзе?
• Правда ли, что основной ингредиент блюда лазанья - это картофель?
Список участников программы:
1. Анастасия Бондарева (гимназия № 51 г. Гомеля)
2. Виктория Долгова (гимназия № 51 г. Гомеля)
3. Алексей Джейгало (средняя школа № 165 г. Минска)
4. Татьяна Плахотская (гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.)
5. Антон Будник (гимназия № 2 г. Пинска)
6. Владислав Войтешёнок (Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Ф. Скорины)
7. Елена Королёва (средняя школа № 1 г. Дубровно)
8. Владимир Курчицкий (средняя школа № 2 г. Скиделя)
9. Артём Струк (Межисетская средняя школа)
10. Никита Самара (средняя школа № 37 г. Могилёва)
11. Валерия Карпович (гимназия г. Клецка)
12. Михаил Алексеев (гимназия № 1 г. Солигорска)