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Если в сказках магические числа - 3 (3 сына, 3 испытания, 3 богатыря) и 7 (7 гномов, 7 подземных королей, семеро козлят), то в нашей программе это число 6! В эфире шестой сезон интеллектуального шоу «Я знаю!» и новые каверзные вопросы!
Правда ли, что Великая китайская стена входила в список семи чудес света Древнего мира?
Правда ли, что корить - синоним слова обсуждать?
Правда ли, что мелодия песни "Радзiма мая дарагая" стала позывными Белорусского радио?
1. Павел Кононович (Средняя школа д. Скоки)
2. Лилия Юркевич (Гимназия № 4 г. Бреста)
3. Степан Мурашов (Средняя школа № 1 г. Лепеля)
4. Оксана Рунович (Поставская гимназия)
5. Игнат Лобус (Средняя школа № 11 г. Жлобина)
6. Марк Дермоян (Средняя школа № 8 г. Слонима)
7. Дарья Касьяник (Гимназия № 2 г. Волковыска)
8. Альбина Павлова-Тютенкова (Гимназия с белорусским языком обучения № 23 г. Минска)
9. Арсений Августёнок (Гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П. В.)
10. Доминика Сороко (Средняя школа № 3 г. Вилейки)
11. Кирилл Филимончиков (Средняя школа № 32 г. Могилёва)
12. Данила Бирюков (Средняя школа № 2 г. Круглое)