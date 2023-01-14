Если в сказках магические числа - 3 (3 сына, 3 испытания, 3 богатыря) и 7 (7 гномов, 7 подземных королей, семеро козлят), то в нашей программе это число 6! В эфире шестой сезон интеллектуального шоу «Я знаю!» и новые каверзные вопросы!