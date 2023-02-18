3.76 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
В народе говорят: и сила уму уступает. А еще ему подвластны 1, 2, 3 и даже 4 туры. Чем уровень игрока выше, тем больше у него шансов задержаться в игре.
Ці праўда, што фразеалагізм “у свіныя галасы” мае значэнне “позна”?
Правда ли, что для управления скутером водительское удостоверение в Беларуси НЕ требуется?
Правильно ли образовано причастие едящий от глагола есть?
1. Александр Саскевич (Гимназия г. Пружаны)
2. Никита Пундалов (Средняя школа № 2 г. Городка имени А. П. Соболевского)
3. Алексей Мальчик (Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Ф. Скорины)
4. Мария Белицкая (Средняя школа № 77 г. Минска)
5. Михаил Кременецкий (Гимназия г. п. Глуска)
6. Алексей Гурков (Гимназия г. Мстиславля)
7. Кирилл Зинатулин (Средняя школа № 7 г. Речицы)
8. Алексей Плешкунов (Гимназия г. Светлогорска)
9. Иван Казыро (Средняя школа № 1 г. Воложина)
10. Савватий Тихон (Гродненская городская гимназия имени А. И. Дубко)
11. Виталий Эйсмонт (Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета)