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В народе говорят: и сила уму уступает. А еще ему подвластны 1, 2, 3 и даже 4 туры. Чем уровень игрока выше, тем больше у него шансов задержаться в игре.

  • Ці праўда, што фразеалагізм “у свіныя галасы” мае значэнне “позна”?

  • Правда ли, что для управления скутером водительское удостоверение в Беларуси НЕ требуется?

  • Правильно ли образовано причастие едящий от глагола есть?

1. Александр Саскевич (Гимназия г. Пружаны)

2. Никита Пундалов (Средняя школа № 2 г. Городка имени А. П. Соболевского)

3. Алексей Мальчик (Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Ф. Скорины)

4. Мария Белицкая (Средняя школа № 77 г. Минска)

5. Михаил Кременецкий (Гимназия г. п. Глуска)

6. Алексей Гурков (Гимназия г. Мстиславля)

7. Кирилл Зинатулин (Средняя школа № 7 г. Речицы)

8. Алексей Плешкунов (Гимназия г. Светлогорска)

9. Иван Казыро (Средняя школа № 1 г. Воложина)

10. Савватий Тихон (Гродненская городская гимназия имени А. И. Дубко)

11. Виталий Эйсмонт (Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета)

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