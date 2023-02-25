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Обычному человеку знания приносят пользу. А участникам интеллектуального шоу «Я знаю» - огромную радость: и от ощущения себя победителем игры, и от выхода в суперфинал. Кто из 12 участников удостоится этой чести сегодня, покажут 4 игровых тура и количество правильных ответов.
- Правда ли, что Тихий океан граничит с Атлантическим?
- Ці праўда, што беларускаму слову “руплівы” ў рускай мове адпавядае прыметнік “торопливый”?
- Правда ли, что имя Ассоль придумал Александр Грин?
Список участников программы:
- Александр Ревенько (Гимназия №5, Брест)
- София Ковальчук (Гимназия №6 им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Брест)
- Дмитрий Морозов (СШ №1, г.п.Шарковщина)
- Полина Смертьева (Гимназия №1 им. Ж.И.Алфёрова, Витебск)
- Кирилл Макаров (Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь)
- Андрей Рекашов (СШ №2 им. Ф.Я.Кухарева, Добруш)
- Александра Минрахимова (СШ №3, Скидель)
- Владислав Руденко (СШ №105, Минск)
- Антон Соколовский (Долгиновская СШ)
- Глеб Ковтик (Гимназия №2, Солигорск)
- Илья Кадыш (Гимназия №1, Слуцк)
- София Бугаёва (СШ №11, Могилёв)
Специальный гость:
Шоу-театр Татьяны Пановой "ХВІЛІНКА"