Обычному человеку знания приносят пользу. А участникам интеллектуального шоу «Я знаю» - огромную радость: и от ощущения себя победителем игры, и от выхода в суперфинал. Кто из 12 участников удостоится этой чести сегодня, покажут 4 игровых тура и количество правильных ответов.

