Смотреть онлайнПрограмма ТВ
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!СделаноЭкономика дня

Обычному человеку знания приносят пользу. А участникам интеллектуального шоу «Я знаю» - огромную радость: и от ощущения себя победителем игры, и от выхода в суперфинал. Кто из 12 участников удостоится этой чести сегодня, покажут 4 игровых тура и количество правильных ответов.

  • Правда ли, что Тихий океан граничит с Атлантическим?
  • Ці праўда, што беларускаму слову “руплівы” ў рускай мове адпавядае прыметнік “торопливый”?
  • Правда ли, что имя Ассоль придумал Александр Грин?

Список участников программы:

  1. Александр Ревенько (Гимназия №5, Брест)
  2. София Ковальчук (Гимназия №6 им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Брест)
  3. Дмитрий Морозов (СШ №1, г.п.Шарковщина)
  4. Полина Смертьева (Гимназия №1 им. Ж.И.Алфёрова, Витебск)
  5. Кирилл Макаров (Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь)
  6. Андрей Рекашов (СШ №2 им. Ф.Я.Кухарева, Добруш)
  7. Александра Минрахимова (СШ №3, Скидель)
  8. Владислав Руденко (СШ №105, Минск)
  9. Антон Соколовский (Долгиновская СШ)
  10. Глеб Ковтик (Гимназия №2, Солигорск)
  11. Илья Кадыш (Гимназия №1, Слуцк)
  12. София Бугаёва (СШ №11, Могилёв)

Специальный гость:

Шоу-театр Татьяны Пановой "ХВІЛІНКА"

Похожие программы