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Легкие вопросы, очевидные ответы, простая победа - все это не к нам. На площадке шоу «Я знаю» нет случайных победителей. Наши участники действительно самые эрудированные школьники страны, для которых знания и самообразование - главное в жизни, и они с лёгкостью справляются с большинством вопросов ведущего.

  • Верно ли, что Александр Сергеевич Пушкин родился в XIX веке?
  • Ці праўда, што мяса каровы на беларускай мове называецца "ялавічына"?
  • Правда ли, что Полярная звезда - самая яркая звезда Большой Медведицы?

Список участников программы:

  1. Максим Декевич (Средняя школа № 3 г. Берёзы)
  2. Святослав Славинский (Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж. И. Алфёрова)
  3. Алина Михайлюкова (Средняя школа № 1 г. Городка имени И. Х. Баграмяна)
  4. Дарья Кривицкая (Гимназия № 38 г. Минска)
  5. Артём Сецко (Гимназия № 30 г. Минска имения Героя Советского Союза Б. С. Окрестина)
  6. Валерия Свадковская (Средняя школа № 8 г. Кричева)
  7. Михаил Лещенко (Литвиновичская средняя школа Кормянского района)
  8. Вячеслав Ковалёв (Гомельская Ирининская гимназия)
  9. Андрей Пилецкий (Гимназия № 10 имени Митрополита Филарета (Вахромеева) г. Гродно)
  10. Полина Дубенецкая (Гимназия г. Клецка)
  11. Алеся Воробьёва (Лесновская средняя школа)
  12. Анастасия Малоховская (Олекшицкая средняя школа)

Специальный гость:

Гранд-студия “Malinovka by Spamash”

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