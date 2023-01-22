Легкие вопросы, очевидные ответы, простая победа - все это не к нам. На площадке шоу «Я знаю» нет случайных победителей. Наши участники действительно самые эрудированные школьники страны, для которых знания и самообразование - главное в жизни, и они с лёгкостью справляются с большинством вопросов ведущего.