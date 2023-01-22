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Легкие вопросы, очевидные ответы, простая победа - все это не к нам. На площадке шоу «Я знаю» нет случайных победителей. Наши участники действительно самые эрудированные школьники страны, для которых знания и самообразование - главное в жизни, и они с лёгкостью справляются с большинством вопросов ведущего.
- Верно ли, что Александр Сергеевич Пушкин родился в XIX веке?
- Ці праўда, што мяса каровы на беларускай мове называецца "ялавічына"?
- Правда ли, что Полярная звезда - самая яркая звезда Большой Медведицы?
Список участников программы:
- Максим Декевич (Средняя школа № 3 г. Берёзы)
- Святослав Славинский (Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж. И. Алфёрова)
- Алина Михайлюкова (Средняя школа № 1 г. Городка имени И. Х. Баграмяна)
- Дарья Кривицкая (Гимназия № 38 г. Минска)
- Артём Сецко (Гимназия № 30 г. Минска имения Героя Советского Союза Б. С. Окрестина)
- Валерия Свадковская (Средняя школа № 8 г. Кричева)
- Михаил Лещенко (Литвиновичская средняя школа Кормянского района)
- Вячеслав Ковалёв (Гомельская Ирининская гимназия)
- Андрей Пилецкий (Гимназия № 10 имени Митрополита Филарета (Вахромеева) г. Гродно)
- Полина Дубенецкая (Гимназия г. Клецка)
- Алеся Воробьёва (Лесновская средняя школа)
- Анастасия Малоховская (Олекшицкая средняя школа)
Специальный гость:
Гранд-студия “Malinovka by Spamash”