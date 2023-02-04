3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
Сейчас их 12, но победителем станет только один. И никто не знает, кто это будет. В нашей игре можно «завалить» 1 тур и разыграться к третьему. Или показывать блестящие знания в начале и «слить» концовку. Интеллектуальное шоу «Я знаю» непредсказуемо!
- Правда ли, что Лев Толстой родился в имении Ясная Поляна?
- Верно ли, что церковный раскол в христианстве произошёл в XI веке?
- Правда ли, что Берингов пролив разделяет Гренландию и Северную Америку?
В программе участвуют
- Антон Димчак (Гимназия города Наровли)
- Евгения Заболотная (СШ №2 им. Ф.Я.Кухарева, Добруш)
- Алексей Беленик (СШ №39 им. И.Д.Лебедева, Гродно)
- Дарья Гайдук (СШ №1, Несвиж)
- Даниил Анаприенко (Колосовская СШ Крупского района)
- Мария Юнкевич (СШ №3, Ивацевичи)
- Антон Лопацкий (СШ №1, Шарковщина)
- Виола Баранова (Россонская СШ им. П.М.Машерова)
- Арина Тарабеш (СШ №30, Минск)
- Илья Марудов (Гимназия №192, Минск)
- Диана Зайцева (СШ №19, Бобруйск)
- Данила Шведовский (СШ №19, Бобруйск)
Специальный гость
: Театр эстрадной песни “СЯБРЫНКА”