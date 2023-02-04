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Сейчас их 12, но победителем станет только один. И никто не знает, кто это будет. В нашей игре можно «завалить» 1 тур и разыграться к третьему. Или показывать блестящие знания в начале и «слить» концовку. Интеллектуальное шоу «Я знаю» непредсказуемо!

  • Правда ли, что Лев Толстой родился в имении Ясная Поляна?
  • Верно ли, что церковный раскол в христианстве произошёл в XI веке?
  • Правда ли, что Берингов пролив разделяет Гренландию и Северную Америку?

В программе участвуют

  1. Антон Димчак (Гимназия города Наровли)
  2. Евгения Заболотная (СШ №2 им. Ф.Я.Кухарева, Добруш)
  3. Алексей Беленик (СШ №39 им. И.Д.Лебедева, Гродно)
  4. Дарья Гайдук (СШ №1, Несвиж)
  5. Даниил Анаприенко (Колосовская СШ Крупского района)
  6. Мария Юнкевич (СШ №3, Ивацевичи)
  7. Антон Лопацкий (СШ №1, Шарковщина)
  8. Виола Баранова (Россонская СШ им. П.М.Машерова)
  9. Арина Тарабеш (СШ №30, Минск)
  10. Илья Марудов (Гимназия №192, Минск)
  11. Диана Зайцева (СШ №19, Бобруйск)
  12. Данила Шведовский (СШ №19, Бобруйск)

Специальный гость

: Театр эстрадной песни “СЯБРЫНКА”

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