Сейчас их 12, но победителем станет только один. И никто не знает, кто это будет. В нашей игре можно «завалить» 1 тур и разыграться к третьему. Или показывать блестящие знания в начале и «слить» концовку. Интеллектуальное шоу «Я знаю» непредсказуемо!

