За создание нарколаборатории в отношении двух дилеров возбуждено уголовное дело

Производство наркотиков оборудовали студент и рабочий. По месту жительства подозреваемых бойцы наркоконтроля обнаружили систему вентиляции, мерную посуду, фасовочные пакеты, люминесцентные лампы и электронные весы. Также оперативники изъяли около 280 граммов высушенной марихуаны, почти полсотни граммов вещества, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, и порошок с амфетамином. Известно, что ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас они находятся под стражей.