Загадочное убийство в Минске 4-летней давности

Правоохранители выясняют, какими были последние часы жизни убитой женщины. Ее тело утром 11 марта 2015 года обнаружил сотрудник ЖЭСа на улице Брилевской. Это преступление можно назвать загадочным, ведь спустя почти 4 года выйти на след подозреваемого так и не удалось. Непонятны и мотивы убийства. Вряд ли женщина стала жертвой разбойного нападения. Вещи, ценности и украшения не были похищены.

Известно, что накануне гибели дама возвращалась из гостей. Какие события обернулись для нее расправой, до сих пор остается вопросом. В детали дела вникала Елизавета Лакотко.

Убитую женщину утром 11 марта 2015 года обнаружил дворник на улице Брилевской недалеко от дома номер 46. На ее лице были ушибы и ссадины. По меньшей мере даме нанесли десяток ударов по голове. Эксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Орудие преступление найдено не было.

Погибшая Пыж Жанна. Ей было 49 лет. В последний вечер своей жизни женщина возвращалась от сестры на общественном транспорте во Фрунзенский район столицы, где жила. Чтобы добраться домой из Чижовки, нужно было совершить пересадку. Правоохранители не исключают, что во время поездки она могла с кем-то познакомиться. Вероятно даже с тем, кто лишил ее жизни. Был ли это один человек или компания - до сих пор не известно.

Тогда в 2015 уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Не ясен мотив преступления. Все личные и ценные вещи (телефон, кошелек, золотые украшения) похищены не были. Вероятно, Жанна стала случайной жертвой. Известно, что в момент расправы женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.