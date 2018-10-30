Вместо щенков породистых собак только бесконечные обещания. Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Жабинковского района. Женщину обвиняют в том, что она не только брала в долг деньги на некий мифический бизнес по разведению собак, но и якобы продавала несуществующих щенков. Как выяснили следователи, отдавать деньги своим кредиторам дама не намеривалась, а породистых щенков, которых она выставляла на продажу, у нее никогда и не было. Всего установлено 42 эпизода, в результате которых обвиняемая заработала свыше 33 000 рублей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.