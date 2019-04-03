А вот героя следующей истории уже осудили за незаконное лишение свободы. Как выяснили следователи, 26-летний житель Краснопольского района так приревновал свою вторую половинку, что посадил на цепь. Этой истории предшествовала целая череда разладов внутри пары - парень постоянно проверял телефон своей возлюбленной, устраивал скандалы. В какой-то момент девушка не выдержала и решила уйти от него. Но у мужчины был свой план на такой случай. Он приковал девушку цепью к батарее. Отметим, что этот поступок был подогрет алкоголем.



Правоохранители таких романтических порывов парня не оценили. Как итог - уголовное дело. Вердикт суда - 10 месяцев колонии общего режима, также принудительное лечение от алкоголизма. Приговор в законную силу еще не вступил, у сторон есть время, чтобы его обжаловать.



