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Житель Молдовы обвиняется в торговле психотропами

23.07.2018

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Житель Молдовы обвиняется в торговле психотропами

Незаконный оборот наркотиков в составе преступной организации. В суде Советского района Минска начался процесс по делу о торговле психотропами. На скамье подсудимых 26-летний гражданин Молдовы. Из материалов следствия известно, что на подозреваемого удалось выйти в ходе расследования другого уголовного дела по факту так называемых закладок. Именно телефон минера привел правоохранителей к более крупному поставщику. Задержали мужчину недалеко от дома по улице Фроликова, где он снимал квартиру. Здесь же обнаружили и более полукилограмма неизвестного порошка. Вещество исследовали эксперты. Их заключение - часть зелья содержит в своем составе мефедрон, другая является особо опасным психотропом альфа - ПВП.

По имеющимся данным, иностранец выступал фасовщиком самого крупного зарубежного интернет-магазина в Беларуси и должен был стать главным куратором сети по распространению спайсов в Минске. Сейчас мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.