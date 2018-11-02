3.66 BYN
3.08 BYN
3.49 BYN
Житель Шклова хранил на участке родственников более полутора килограммов конопли
Попался на мелочи, но вскрылись интересные подробности. Житель Шклова хранил на участке родственников более полутора килограммов конопли. В поле зрения правоохранителей подозреваемый попал по оперативной информации. Сотрудники наркоконтроля задержали 46-летнего мужчину в городе. При себе он имел 4 грамма дурмана. В последующем оказалось, что он владелец целого схрона конопли. Наркотик хранил в мешке, закопанном на приусадебном участке. Для каких целей мужчина собрал такой внушительный запас, не сообщается. Впрочем, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 - "Незаконный оборот наркотиков".