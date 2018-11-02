Попался на мелочи, но вскрылись интересные подробности. Житель Шклова хранил на участке родственников более полутора килограммов конопли. В поле зрения правоохранителей подозреваемый попал по оперативной информации. Сотрудники наркоконтроля задержали 46-летнего мужчину в городе. При себе он имел 4 грамма дурмана. В последующем оказалось, что он владелец целого схрона конопли. Наркотик хранил в мешке, закопанном на приусадебном участке. Для каких целей мужчина собрал такой внушительный запас, не сообщается. Впрочем, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 - "Незаконный оборот наркотиков".