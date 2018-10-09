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Житель Витебска оборудовал лабораторию по выращиванию марихуаны

09.10.2018

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Житель Витебска оборудовал лабораторию по выращиванию марихуаны

В Витебске задержан агроном-любитель. По данным милиции, он оборудовал лабораторию по выращиванию марихуаны в смотровой яме своего гаража. При обыске изъяты емкости с грунтом, осветительные и нагревательные приборы, термометр и 7 кустов конопли. Помимо этого обнаружено более 200 граммов высушенного канабиса. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Несмотря на многочисленные задержания, бойцам наркоконтроля за последние годы удалось кардинально переломить ситуацию на наркорынке Беларуси. Сегодня ведомству 22 года, и свой профессиональный праздник оперативники празднуют во всеоружии. 

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