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Беларусь договаривается с Россией о выделении 100 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты

23.07.2024

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Беларусь договаривается с Россией о выделении 100 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты