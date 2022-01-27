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27.01.2022
10:17
Почти три четверти компаний заявили о положительном влиянии ЕАЭС на ведение бизнеса
БЕЛДЖИ и БГУИР подписали соглашение о сотрудничестве
Аналитики ждут повторения ситуации с резким падением курса биткоина
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