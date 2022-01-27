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  • БЕЛДЖИ и БГУИР подписали соглашение о сотрудничестве
  • Аналитики ждут повторения ситуации с резким падением курса биткоина

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