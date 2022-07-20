Из Беларуси растёт грузопоток в азиатские страны 20.07.2022

Новости экономики | Представительство Минского автомобильного завода официально открылось в Нью-Дели 03.03.2025

Новости экономики | Белорусский пищепром открыл в 2024 году новые рынки 28.02.2025

Новости экономики | Количество официально трудоустроенных белорусов выросло на 2 тыс. 27.02.2025

Новости экономики | Минстройархитектуры: темп ввода жилья вырос в январе 2025 года на 34,2% 26.02.2025

Новости экономики | МАРТ выявил нарушения в 22 объектах торговой сети "Светофор" 25.02.2025

Новости экономики | Беларусь отгружает торфяную продукцию в 18 стран мира 24.02.2025

Новости экономики | В Беларуси газ в баллонах подорожает на 8 копеек 21.02.2025

Новости экономики | МТЗ получил премию в России за лучший промышленный туризм 20.02.2025

Новости экономики | В Могилевской области откроют три фермы по выращиванию форели 19.02.2025

Новости экономики | Партия техники БЕЛАЗ поставлена в Якутию 18.02.2025

Новости экономики | Медицинский туризм в Беларуси за год вырос почти на 20 % 17.02.2025

Новости экономики | Беларусь и Китай заметно нарастили перевозки по железной дороге 14.02.2025

Новости экономики | В Belavia назвали топ городов, куда летают белорусы 13.02.2025

Новости экономики | Белорусские ювелирные изделия разрешили продавать в интернет-магазинах 12.02.2025

Новости экономики | Национальный банк планирует выпустить в обращение новую монету 11.02.2025

Новости экономики | Самая высокая доходность в 2024 году в России - это золото 10.02.2025

Новости экономики | Совмин утвердил перечень товаров, цены на которые регулируются госорганами 07.02.2025

Новости экономики | Беларусь и Россия запускают производство "неубиваемого" тягача БАЗ 06.02.2025

Новости экономики | Базовый социальный тариф мобильной связи будет стоить 12 руб 05.02.2025