Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Крупнейшие в мире автопроизводители сокращают производство из-за нехватки полупроводников

24.08.2021

Выпуски

21 видео

Крупнейшие в мире автопроизводители сокращают производство из-за нехватки полупроводников

  • Международная выставка"ТехИнноПром" пройдётв сентябре
  • Центр поддержки экспорта Волгоградской области поможет привлечь на БУТБ малый и средний бизнес
  • Биткоин стал дороже $50 тысяч впервые с мая
  • Tesla работает над созданием робота, который заменит людей в выполнении монотонной работы