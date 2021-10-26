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Минэкономики говорит «да» социальному предпринимательству

26.10.2021

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Минэкономики говорит «да» социальному предпринимательству

  • До 15 ноября белорусам нужно уплатить налог на недвижимость и земельный.
  • На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб по отношению к российскому рублю.
  • Мировые цены на нефть растут на комментариях ОПЕК+ по поводу перспектив ограничений на добычу.
  • США стали новым центром добычи биткоинов в мире.
  • Мировое производство платины вырастет на 22% до 187-ми с половиной тонн металла.

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