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Минэкономики говорит «да» социальному предпринимательству
26.10.2021
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Минэкономики говорит «да» социальному предпринимательству26.10.2021
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Минэкономики говорит «да» социальному предпринимательству
- До 15 ноября белорусам нужно уплатить налог на недвижимость и земельный.
- На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб по отношению к российскому рублю.
- Мировые цены на нефть растут на комментариях ОПЕК+ по поводу перспектив ограничений на добычу.
- США стали новым центром добычи биткоинов в мире.
- Мировое производство платины вырастет на 22% до 187-ми с половиной тонн металла.