Немецкий автогигант Volkswagen может закрыть один завод 05.09.2024

Новости экономики | В Беларуси с декабря ужесточились требования к качеству мобильной связи 02.12.2024

Новости экономики | Белорусские товары к Новому году будут продавать с двойной скидкой 29.11.2024

Новости экономики | В Беларуси меняется порядок формирования кредитных историй 28.11.2024

Новости экономики | В Китае нашли залежи золота на 82,8 млрд долларов 27.11.2024

В "Великом камне" появятся проекты с использованием искусственного интеллекта 26.11.2024

Темп роста продаж народного потребления МТЗ за 10 месяцев составил 150% 25.11.2024

Новый сервис доставки грузов из Китая в Беларусь 22.11.2024

Под Минском появится новый транспортно-логистический центр 21.11.2024

Инициатива "Один район - один проект" будет продолжена 20.11.2024

Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году 19.11.2024

В Беларуси достигнут высокий уровень самообеспечения по основным видам продовольствия 18.11.2024

Биткоин обошел серебро и нефтяную Saudi Aramco 15.11.2024

Каждый час финансовая система теряет из-за потепления $16 млн. 14.11.2024

МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке 13.11.2024

Биткоин бьет исторические рекорды по стоимости 12.11.2024

МНС: владельцы люксовых авто в следующем году будут платить повышенный налог 11.11.2024

Топ 5: районы Беларуси с самыми большими зарплатами 06.11.2024

Кредиты: в Беларуси сохраняется рост кредитования 05.11.2024

Реформа предпринимательства: упрощен переход ИП в коммерческую организацию 04.11.2024