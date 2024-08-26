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В 2023 году объём потребления электроэнергии в Беларуси достиг рекорда

26.08.2024

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В 2023 году объём потребления электроэнергии в Беларуси достиг рекорда