Беларусь наращивает пул партнёров! Минск и Маскат обсуждают торговлю, совместные компании и проекты 23.10.2024

Сфера интересов | Зеленое финансирование предоставляется на более выгодных условиях 26.11.2024

Беларусь активно наращивает свое присутствие на азиатском рынке 25.11.2024

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Белорусское льняное волокно впервые продано на экспорт через БУТБ 20.11.2024

В следующую пятилетку 90 старых котельных в Беларуси переведут на пеллеты 19.11.2024

Возможность легализовать самовольное строение продлили на 3 года 18.11.2024

Разработана концепция госпрограммы "Энергосбережение" на 2026-2030 годы 15.11.2024

Минфин проводит процедуру замены евробондов на внутренние гособлигации 13.11.2024

Белорусская торфопродукция в этом году отгружалась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья 12.11.2024

Союзный роуминг. Интернет по домашним тарифам для белорусов в России уже со следующего года 11.11.2024

Стратегия научно-технологического развития союзного государства до 2035 года 08.11.2024

Беларусь и Россия с 1 марта перейдут на домашние тарифы на сотовую связь 07.11.2024

Беларусь инновационная: "Минский городской технопарк для развития бизнеса" 06.11.2024

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Минск и Санкт-Петербург сверяют часы: о проектах нынешних и планах будущих 28.10.2024

Новые возможности для белорусской экономики 25.10.2024

В Едином реестре пустующих домов более 20 тыс. объектов 22.10.2024

"Керамин" выпускает сантехнику по новой технологии 21.10.2024