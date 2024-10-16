Исламабад принимает Саммит ШОС. Беларусь в организации на равных 16.10.2024

Маяк многосторонности. Исламабад принимает Саммит ШОС. Беларусь в организации на равных Цифровые технологии в энергетике. Инновационные разработки представили в Минске Без очередей и пакета документов. Решить вопрос в два клика. Портал «Е-паслуга» открывает новые электронные возможности