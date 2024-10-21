"Керамин" выпускает сантехнику по новой технологии 21.10.2024

- Белорусскому рублю уже тридцать. К юбилею Нацбанк выпустил памятные монеты и пригласил нас в хранилище. Покажем то, что обычно скрыто от глаз - Час с налоговым инспектором. Акция для повышения нашей грамотности и чтобы снять все вопросы по единому имущественному платежу - Ставка на модернизацию. "Керамин" освоил выпуск новых изделий для наших ванных комнат из нового материала. Узнали, что ныне в ассортименте